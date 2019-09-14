Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск», стремлением в Россию

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в эфире российского ток-шоу «60 минут» заявил, что частью Минских соглашений является интеграция Донбасса в Россию.



Сделать Донбасс частью России он назвал самым «главным желанием» группировки «ДНР». Пушилин указал, что российские паспорта для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также аккредитация некоторых донецких вузов в России – это достижение «ДНР».



Пушилин уверяет, что высказал «мнение большинства жителей Донбасса», сделав заявление о том, что вхождение отдельных районов Донбасса в состав России на правах «федеративного округа» будет «идеальным вариантом».



Согласно опроса, проведенного берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) на Донбассе в феврале-марте текущего года, 18,3% опрошенных жителей неподконтрольных районов хотели бы вхождения образований «Л-ДНР» в состав России без предоставления им автономии, а 27,3% - с получением автономного статуса.



«Будем ли мы выходить из Минских соглашений? Нет, мы сейчас для себя таких задач не ставим», - заявил Пушилин, раскритиковав при этом действия украинской власти, которая, по его мнению, не меняет «главный политический трек».



Напомним, «ДНР» и «ЛНР» не являются официальными участниками Минского переговорного процесса. Подписи убитого экс-главы «ДНР» Александра Захарченко и устраненного от руководства «ЛНР» Игоря Плотницкого стояли как индивидуальные подписи, а не от имени этих группировок в Минском протоколе.



Пушилин добавил, что после выполнения сторонами Минских соглашений «ДНР» все равно планирует сделать Донбасс частью России.



«При условии всецелого исполнения Минских соглашений именно так как они там прописаны, то интеграция с Россией подразумевается именно и в Минских соглашениях, потому что там прописан пункт о трансграничном сотрудничестве. Поэтому мы уже двигаемся в этих рамках», - сказал Пушилин.



Реализация идеи главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина о вхождении в состав России «пока неактуальна», считает член комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В конце весны группировки «ДНР» и «ЛНР» начали поддерживать флешмоб, призывая президента Украины Владимира Зеленско предоставить Донбассу «особый статус» в составе Украины. Однако после 18 июля СМИ «Л-ДНР» резко перестали сообщать о флешмобе.



Кремль также неоднократно заявлял, что ждет закрепления «особого статуса» для отдельных районах Донбасса в Конституции Украины.



Во время телефонного разговора 7 августа Зленский сказал президенту РФ Владимиру Путину, что не видит необходимости вносить изменения в Конституцию для урегулирования конфликта на Донбассе.