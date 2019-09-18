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Гонтарева обвинила Коломойского в поджогах. Теперь олигарх хочет с ней судиться

18 сентября 2019, 12:11

Гонтарева обвинила Коломойского в поджогах. Теперь олигарх хочет с ней судиться

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева, дом которой в ночь на 17 сентября подожгли под Киевом, считает, что все происшествия, которые происходят с ней в последнее время, организованы олигархом Игорем Коломойским. Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

Версию о том, что она инсценировала два поджога — автомобиля невестки в столице и дома под Киевом, — чтобы просить убежища в Великобритании, Гонтарева назвала бредом.

«Все угрозы, которые звучали от него [Коломойского] в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я — резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?» — сказала экс-глава НБУ, которая сейчас живет в Лондоне.

Она утверждает, что ряд происшествий, которые происходят вокруг нее: ДТП в Лондоне, в котором ее сбила машина, и поджоги — организованы Коломойским.

«У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала — криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом — апофеоз», — заявила Гонтарева.

В ответ Коломойский сказал LB.ua, что намерен судиться с Гонтаревой. «Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки», — заявил он.

Олигарх уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах. «Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду», — добавил Коломойский.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ночью 17 сентября сожгли ее дом в селе Гореничи под Киевом. Полиция рассматривает версию умышленного поджога.

В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку Гонтаревой.

Гонтарева также рассказала, что 26 августа в Лондоне ее сбил автомобиль.

Гонтарева возглавляла НБУ в период национализации ПриватБанка, совладельцем которого был Игорь Коломойский. Он неоднократно критиковал ее за это.

ТЕМЫ

Люди
Игорь Коломойский Валерия Гонтарева

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