Коломойский видит окно возможностей для соглашения по ПриватБанку

Игорь Коломойский в споре о национализации ПриватБанка готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Об этом он сказал в кулуарах 16-й конференции YES, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не надо банк любой ценой», – сказал он.



Он не стал уточнять детали этого мирового соглашения.



«Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей», – отметил Коломойский.



Бизнесмен добавил, что готов отказаться от претензий на возвращение в состав акционеров ПриватБанка.



«Я, может быть, и хотел [вернуть банк], но если ситуация не будет позволять, и это будет чревато турбулентностью на рынке, тогда не хотел бы», – пояснил свою позицию экс-владелец.



«Нам, прежде всего, нужна сатисфакция за все то, что про нас говорили и писали», – заявил Коломойский.



На вопрос журналистов бизнесмен уточнил, что на недавней его встрече с президентом Владимиром Зеленским вопрос ПриватБанка не обсуждался.



Коломойский также отметил, что возможное мировое соглашение по банку не связано с судебным процессом миноритариев «Укрнафты» против Украины в Стокгольмском арбитраже, где они требуют 5,4 млрд долларов.



«Я не могу говорить за тех, кто судится в Стокгольмском арбитраже по "Укрнафте"», – пояснил бизнесмен.



«В принципе, если поставится так вопрос, то можно это обсуждать», - в то же время ответил он на вопрос, может ли это быть одно мировое соглашение.