Полиция назвала причину пожара в доме экс-главы НБУ Гонтаревой

После просмотра записей с камер наблюдения, у правоохранителей осталась единственная версия пожара в здании бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой — умышленный поджог. Об этом «Громадському» заявил руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.



«Мы видим на видео с камер наблюдения, что человек неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла и от нее загорелся уже весь дом», — рассказал он.



Жукович добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он сообщил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ночью 17 сентября сожгли ее дом в селе Гореничи под Киевом. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.



Глава МВД Арсен Аваков заявил, что поджог дома Гонтаревой — недопустимое проявление криминального давления. В Офисе президента отметили, что раскрытие этого преступления должно стать приоритетом для правоохранителей.