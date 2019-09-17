Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила о сожжении ее дома под Киевом

17 сентября 2019, 08:49

Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила о сожжении ее дома под Киевом

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. Об этом экс-глава Национального банка Украины рассказала агентству «Интерфакс-Украина».

«Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается», – сообщила она.


Ранее машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

В комментарии «Громадському» представитель полиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что правоохранители рассматривают поджог как одну из версий возгорания дачного дома Гонтаревой.

В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

«Производство пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем детали», - добавил представитель полиции.

ТЕМЫ

Люди
Валерия Гонтарева
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:41
ОБСЕ зафиксировала неотведенное вооружение в аэропорту вблизи Луганска
08:00
Правозащитники: Родственники пленного боевиков «ЛНР» неделю не могут с ним связаться
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:10
В МИД РФ посчитали, что Пушилин на эмоциях говорил о присоединении Донбасса
18:33
В «ДНР» объявили о задержании жителя Енакиево, кинувшего гранату в оппонентов
17:58
Ходаковский рассказал о несамостоятельности Пушилина
16:37
Пушилин назвал Минские соглашения «цивилизованным разводом» с Украиной
11:22
В Донецке предупредили о включении сирен оповещения для проверки
09:57
В Макеевке горела баня, пострадали пять человек
09:30
В Станице Луганской безработные будут помогать пересекать разрушенный мост
09:00
В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков «Л-ДНР»
00:51
Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября
14:12
Пристайко: Мы готовы упростить жизнь на неподконтрольной части Донбасса
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
все новости
11:29
Офис премьера: Информация о возможном компромиссе по ПриватБанку является искаженной
11:00
«Шахтер» получит минимум 36 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов
10:34
FT: Премьер-министр заявил о возможном компромиссе с Коломойским по ПриватБанку
10:18
Экс-замглавы миссии ОБСЕ увидел прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе
09:52
СМИ: Зеленский и Путин могут встретиться уже в октябре. Для этого нужно согласовать два вопроса по Донбассу
09:41
ОБСЕ зафиксировала неотведенное вооружение в аэропорту вблизи Луганска
09:12
Глава МИД указал препятствие для обмена «всех на всех»
08:49
Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила о сожжении ее дома под Киевом
08:33
Пристайко о «формуле Зеленского»: прекращение войны за полгода-год или «радикальные меры»
08:17
Сегодня на Донбассе погиб украинский военный, вчера были ранены двое
08:00
Правозащитники: Родственники пленного боевиков «ЛНР» неделю не могут с ним связаться
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:00
Прокуратура: Суд арестовал пулеметчика «ДНР», попавшего в плен к ВСУ
20:00
Один военный получил ранения на Донбассе с начала суток
19:10
В МИД РФ посчитали, что Пушилин на эмоциях говорил о присоединении Донбасса
все новости
ВИДЕО
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
15 сентября, 16:09
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция