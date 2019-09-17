Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила о сожжении ее дома под Киевом

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. Об этом экс-глава Национального банка Украины рассказала агентству «Интерфакс-Украина».



«Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается», – сообщила она.





Ранее машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.



12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.



Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.



В комментарии «Громадському» представитель полиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что правоохранители рассматривают поджог как одну из версий возгорания дачного дома Гонтаревой.



В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.



«Производство пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем детали», - добавил представитель полиции.