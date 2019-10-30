Разведение войск у Золотого. Схема

«Новости Донбасса» публикуют схему разведения сил и средств у Золотого в Луганской области. Схема была предоставлена пресс-центром штаба операции Объединенных сил по запросу издания.

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Командующий ООС Владимир Кравченко во время брифинга во вторник отмечал, что город Золотое, как и в ходящий в его состав поселок Золотое-4, не входит в район заведения войск.

29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели ОБСЕ. В штабе ООС заявили, что началу разведения предшествовал семидневный режим прекращения огня на этом участке.



Разведение войск у Золотого будет происходить в течение трех суток.



Процесс разведения предполагает зеркальный отвод войск украинской стороной и боевиками на 2 километра от условной линии. Далее производится разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.



Начало разведения поприветствовал президент Владимир Зеленский.