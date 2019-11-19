В Раде обещают принять закон об «особом статусе» Донбасса в сжатые сроки

Верховная Рада успеет принять новый закон об «особом статусе» Донбасса в сжатые сроки — до конца года после встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять.



«Если мы говорим с вами о сжатых сроках, то парламент уже привык работать в сжатые сроки», — отметил Разумков.



Он выразил надежду, что к созданию закона присоединяться представители всех политсил парламента, потому что это вопрос национальной безопасности и территориальной целостности.



Разумков повторил тезис о том, что этот процесс будет сопровождаться широким обсуждением в обществе. Также он заверил, что «красные линии» по закону об «особом статусе» неизменны.



Также спикер Рады заявил, что ему не до конца понятны высказывания министра иностранных дел Вадима Пристайко относительно подготовки закона об «особом статусе».

Действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей («особом статусе») истекает 31 декабря 2019 года.



Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.



Спикер Рады Дмитрий Разумков и представители провластной фракции «Слуга народа» неоднократно отмечали, что возьмутся за написание законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате».



Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.



В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об особом статусе.



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