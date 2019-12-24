Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, передает «Интерфакс-Украина».



Таким образом, суд отказавл в удовлетворении жалобы защиты Кузьменко на решение Печерского районного суда Киева об ее аресте до 8 февраля.



В ходе сегодняшнего судебного заседания суд огласил 55 заявлений бывших и действующих народных депутатов, военнослужащих, волонтеров, медиков, пациентов о том, что они готовы взять Кузьменко на поруки и просят отменить ей меру пресечения в виде содержания под стражей.



Апелляционный суд огласил только резолютивную часть решения. Пока что не оглашена мотивировочная часть с обоснованиями принятого апелляционным судом решения.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.



Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им не предъявляли.