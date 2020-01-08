Убийство Шеремета: подозреваемую Дугарь оставили под домашним арестом

Апелляционный суд Киева оставил под круглосуточным домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, однако апелляцию защиты частично удовлетворили: теперь Дугарь будет под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области. Об этом сообщает hromadske.



Таким образом, суд отменил решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте подозреваемой по месту прописки в Новомосковске Днепропетровской области.



В то же время суд не удовлетворил требование защиты отпустить Дугарь на поруки, а отправил ее под круглосуточный домашний арест в Киеве — она будет жить в квартире своей поручительницы, бывшего депутата Оксаны Корчинской.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.



Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им не предъявляли.