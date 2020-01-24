Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Дело Шеремета: Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест

24 января 2020, 19:17

Дело Шеремета: Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест

Медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под ночной домашний арест. Об этом сообщает «Украинская правда».

В ходе заседания 24 января Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на домашний арест в период с 20:00 до 7:00 следующих суток до 8 февраля.

Также Дугарь должна сдать на хранение паспорта и носить электронное средство контроля.

Защита подозреваемой просила изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Защитники считают, что единственное доказательство причастности медсестры — экспертиза — имеет признаки фальсификации.

Адвокаты предоставили суду рецензию на заключение экспертов. В этой рецензии отмечается, что исследования, в частности ходьбы, были проведены некачественно.

В свою очередь прокурор ответил, что рецензию писали люди, чьи свидетельства судебного эксперта уже аннулированы.

Прокурор настаивал, что подозрение Дугарь обоснованное. Он напомнил, что девушка по телефону обсуждала с подругой «набор сапера», а также что хранила дома 7 телефонов.

Правоохранители считают, что эти вещи медсестра скрыла от следствия.

Прокурор говорил, что в показаниях свидетелей, которые подтверждали алиби медсестры якобы есть разногласия.

Кроме того, прокуратура настаивает, что Дугарь неоднократно самовольно покидала место службы и якобы могла поступить так же в июле 2016 года, когда убили Шеремета.

Кроме того, прокурор обратил внимание, что Дугарь имеет мужа — гражданина Ирака, и поэтому якобы может скрыться.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.

Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им не предъявляли.

ТЕГИ

Люди
Павел Шеремет Яна Дугарь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:57
В Донецке слышны звуки боя
12:51
«ДНР» примерно на 30 процентов повысит тарифы на электричество с 1 февраля
11:50
«ДНР» утверждает, что признает украинские паспорта
11:04
Миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к камере на участке разведения в Петровском
23:00
Главные события 23 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:12
Прополз 150 метров, чтобы позвать помощь. На Луганщине мужчина подорвался на взрывном устройстве
14:11
«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
В Луганске застрелили боевика «ЛНР»
все новости
20:45
СБУ объявила о задержании двоих информаторов боевиков «ДНР»
19:40
МВД РФ: Почти 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году
19:17
Дело Шеремета: Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест
18:20
Военный получил ранения на Донбассе
17:57
В Донецке слышны звуки боя
17:31
В пятую годовщину ракетного обстрела Мариуполя США призвали РФ вывести войска из Донбасса
17:06
Кабмин предложил наказывать компенсациями за задержку пенсий и зарплат
17:00
В Донецкой области на железнодорожной станции обнаружили взрывчатку
16:33
Как проходит внедрение новой украинской школы на Донбассе ►
15:44
Два города Луганщины могут остаться без отопления из-за долгов за газ
15:37
«Черная касса» Партии регионов: САП закрыла уголовное производство против экс-главы ЦИК
14:19
ФСБ арестовала жителя Крыма по обвинению в оборудовании схронов со взрывчаткой
13:57
ДТЭК предупредила об отключении электроэнергии для двух госшахт на Донбассе
12:51
«ДНР» примерно на 30 процентов повысит тарифы на электричество с 1 февраля
12:38
Песков: Встреча Путина с Зеленским пока не планируется
все новости
ВИДЕО
Как проходит внедрение новой украинской школы на Донбассе ►
24 января, 16:33
В Мариуполе закрывают школу для слабовидящих детей
23 января, 11:48
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
22 января, 20:55

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция