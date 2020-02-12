СМИ: В Кремле пока не знают, за кем сейчас закреплен Донбасс

В Кремле не знают, кто будет заниматься вопросами Донбасса после смещения с должности Владислава Суркова. Также не понимают этого и в группировках «ДНР»/«ЛНР». Об этом сообщает «Комменрсант» со ссылкой на свои источники в окружении Суркова и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.



Дипломатические источники издания, занимающиеся украинским направлением, также не смогли прояснить ситуацию по поводу того, за кем в Кремле сейчас закреплен Донбасс. Ответы варьировались от «самому интересно» до «неясно».



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Дмитрия Козака куратором политики на украинском направлении.



«По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции [на постсоветском пространстве]», — отметил он, добавив, что обязанности Козака пока «не формализованы».



Это заявление не проясняет, отойдет ли Дмитрию Козаку проблематика урегулирования конфликта на Донбассе. На уточняющий вопрос издания по этому поводу Песков не ответил.

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком существовало соперничество.



25 января близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщил об его уходе с государственной службы. Прошение об отставке Суркова пока не было подписано Путиным.