Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: В Кремле пока не знают, за кем сейчас закреплен Донбасс

12 февраля 2020, 13:46

СМИ: В Кремле пока не знают, за кем сейчас закреплен Донбасс

В Кремле не знают, кто будет заниматься вопросами Донбасса после смещения с должности Владислава Суркова. Также не понимают этого и в группировках «ДНР»/«ЛНР». Об этом сообщает «Комменрсант» со ссылкой на свои источники в окружении Суркова и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Дипломатические источники издания, занимающиеся украинским направлением, также не смогли прояснить ситуацию по поводу того, за кем в Кремле сейчас закреплен Донбасс. Ответы варьировались от «самому интересно» до «неясно».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Дмитрия Козака куратором политики на украинском направлении.

«По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции [на постсоветском пространстве]», — отметил он, добавив, что обязанности Козака пока «не формализованы».

Это заявление не проясняет, отойдет ли Дмитрию Козаку проблематика урегулирования конфликта на Донбассе. На уточняющий вопрос издания по этому поводу Песков не ответил.

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком существовало соперничество.

25 января близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщил об его уходе с государственной службы. Прошение об отставке Суркова пока не было подписано Путиным.

Еще по теме

Люди
Владислав Сурков Дмитрий Козак
Прочее
Россия-Украина конфликт на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:34
Движение через КПВВ «Марьинка» затруднено из-за снега
10:05
В Донецке сообщили о «минировании» памятника Артему
08:41
«ДНР» снова ограничила движение транспорта по трассам из-за снегопада
21:24
Переданных в рамках обмена Мастикашеву и Долженкова боевики не выпускают в Россию
16:42
«МГБ ЛНР» заявило о задержании «таможенников», получивших миллионные взятки
15:05
«ДНР» показала осужденного на 14 лет «шпиона» из Twitter
11:38
«ДНР» показала задержание ректора, которого обвиняют в организации заказного убийства
23:02
Главные события 10 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
19:13
На Луганщине женщина получила ранения в результате обстрела
18:02
Британский журнал включил «Донбасс Арену» в рейтинг лучших стадионов в истории Лиги чемпионов
14:10
«ДНР» планирует оставить должников без света
10:43
Часть сел и городов в Донецкой области остаются без света из-за непогоды
10:10
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
16:35
Ходаковский: Гостиницу «Прага» в Донецке почти разобрали на металлолом
15:30
В Донецке сотрудник «МГБ ДНР» убил четверых человек и застрелился
все новости
16:02
Трех жительниц Луганщины осудили условно за участие в «референдуме»
15:33
Депутат Федина стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому
14:38
Енакиевский метзавод отсудил у государства более 200 млн гривен
14:10
Москва отправила Киев обсуждать контроль над границей с «Л-ДНР»
13:46
СМИ: В Кремле пока не знают, за кем сейчас закреплен Донбасс
13:36
Порошенко назвал переговоры в Минске с Путиным «самой ужасной ночью» в жизни
13:10
В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского
12:40
Минкульт засекретил результаты опроса жителей Донецка и Луганска
11:59
Ермак уверяет, что не обсуждал с Козаком вопрос поставок воды в Крым
11:34
Движение через КПВВ «Марьинка» затруднено из-за снега
11:07
Ермак: Договоренностей о встрече Зеленского с Путиным до «Нормандии» пока нет
10:47
Ермак на посту главы ОП продолжит переговоры с Россией по Донбассу
10:44
В России задержали боевика «ДНР» по прозвищу «Черный Ленин»
10:05
В Донецке сообщили о «минировании» памятника Артему
09:57
В «Слуге народа» заявили, что Зеленский внесет в Раду законопроект о децентрализации в марте
все новости
ВИДЕО
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
07 февраля, 14:40
Под Новоазовском перевернулся автобус. Есть погибшие и пострадавшие
06 февраля, 17:29

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция