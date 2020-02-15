Волкер рассказал, что ему не нравится в «12 шагах к миру» в Украине

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ошибочным доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона», который был представлен на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает корреспондент «НД».



«Я думаю, что отчет был ошибочным по ряду причин. Не были упомянуты обязательства России по Минским соглашениям, также не упоминалось, что Россия не отвела свои силы. Не говорится и о том, что Россия не ликвидировала незаконные вооруженные формирования, что две так называемые народные республики должны быть демонтированы. Все это должно произойти, чтобы создать условия для выборов», — сказал Волкер в кулуарах Мюнхенской конференции.



Он выразил мнение, что авторы доклада все же руководствовались благими намерениями. «Они думали над тем, как сместить акценты к установлению мира в Украине, но, к сожалению, я думаю, что они в конечном итоге включили много идей, которые могут нанести ущерб Украине», — добавил Волкер.

Доклад о «12 шагах» был подготовлен тремя европейскими организациями и одной российской. Документ был распространен на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.



МИД Украины заявил, что документ отражает официальную позицию государства.



Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты раскритиковали этот документ за повторение тезисов Кремля.



После этого доклад был удален с сайте Мюнхенской конференции.