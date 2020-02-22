МВД готовит подозрения и админпротоколы за беспорядки в Новых Санжарах

После протестов и столкновений с полицией в Новых Санжарах открыты уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



«Сейчас сотрудники Национальной полиции готовятся предъявить подозрения и административные протоколы 24 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Это будут как и административные протоколы, так и некоторые лица будут привлечены к уголовной ответственности. В частности, те, кто бросали брусчатку в головы полицейским, те, кто бросали камни в автобусы, и те, кто занимались разжиганием межнациональной вражды», — сказал он во время брифинга в субботу в Киеве.



В целом, по словам Геращенко, протестующие в Новых Санжарах против прибытия эвакуированных из Китая людей нарушили пять уголовных статей: перекрытие транспортных магистралей, незаконные массовые акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни по отношению к прибывшим иностранцам.



На вопрос о провокаторах «в спортивных костюмах» в Новых Санжарах замглавы МВД ответил, что этим занимается СБУ и предложил пригласить представителя спецслужбы на следующий брифинг. Геращенко также сказал, что не располагает информацией о подвозе на акции людей из других областей.

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В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.