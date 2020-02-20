В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая

В аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. Об этом сообщает телеканал «НАШ».



На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. По данным МВД, на борту все здоровы.





На автомобилях ГСЧС все эти люди будут доставлены в медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Жители Новых Санжар устроили акцию против приезда людей из Китая, перекрыв трассу. Произошли столкновения с полицией.



Президент Владимир Зеленский заверил, что властями были предприняты беспрецедентные меры безопасности при эвакуации людей из Уханя, чтобы гарантировать, что коронавирус COVID-19 не попадет в Украину.

В Китае с начала вспышки коронавируса COVID-19 погибли уже 2118 человек. При этом за последние сутки было подтверждено 394 новых случая заражения, что вчетверо меньше, чем днем ранее (1749). Такой спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в национальная комиссия здравоохранения Китая.