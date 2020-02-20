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Автобусы с эвакуированными из Уханя прибыли в Новые Санжары, местные жители протестовали

20 февраля 2020, 20:09

Автобусы с эвакуированными из Уханя прибыли в Новые Санжары, местные жители протестовали

В поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами. Местные жители пытались помешать. Во время акции протеста участники устроили костер посреди дороги.

Часть людей бросала камни в автобусы. В одном из автобусов разбили стекло. Полиция задержала мужчину, который, по их словам, бросал камни.

Фото: журналист Александр Махов

Фото: журналист Александр Махов

Пожарным пришлось вручную разбирать подожженные ветки и дрова.

Как пишет «Интерфакс-Украина», в настоящее время обстановка стабилизировалась: эвакуированные остаются в автобусах, журналистам-стримерам правоохранители позволили пройти до въезда на территорию непосредственно санатория, а местных жителей оттеснили от места действия.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях.

Эвакуированные и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. На месте обсервации будет усиленная охрана, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.

В правительстве Украины отмечают, что отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Кроме этого, рядом постоянно будет дежурить машина экстренной скорой помощи.

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