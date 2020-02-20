В поселке, куда доставят эвакуированных из Китая, протестуют местные жители. Произошли стычки с полицией

В поселке Новые Санжары Полтавской области с вечера протестуют местные жители, передает «UA:Полтава». Они выступают против размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии «Новые Санжары» эвакуированных из китайского города Ухань, где произошла эпидемия коронавируса.



О намерении доставить эвакуированных в местный медцентр жители Новых Санжар узнали в соцсетях. Позже эту информацию подтвердили в МВД. Люди заблокировали трассу Полтава-Олександрия.



На опубликованных в соцсетях видео видно, что утром правоохранители получили подкрепление и бронетехнику. Также зафиксированы столкновения с полицией и задержания.



Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаева в эфире телеканала «НАШ» сообщил, что из толпы были «выдернуты» наиболее агрессивные участники протеста. По словам Сулаева, это более 10 человек, с ними была проведена разъяснительная работа. Информации о пострадавших среди протестующих и полицейских нет.

Самолет с эвакуированными их Уханя приземлится в аэропорту Харькова. На борту авиалайнера находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи, все здоровы.



Накануне акции протеста проходили в поселках Киевской, Львовской и Тернопольской областей. Там местные жители опасались, что эвакуированных разместят на карантин в санаториях их населенных пунктов.