У жительницы Краматорска не обнаружили коронавируса

У жительницы Краматорска, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, не обнаружено заболевание Covid-19. Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на результаты исследования киевского Центра общественного здоровья Минздрава.



Отмечается, что по состоянию на 6 марта на территории Донецкой области не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, в Донецкой области отсутствует лаборатория с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.



3 марта в Украине впервые зафиксировали лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 — в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.



Еще шестерых украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.