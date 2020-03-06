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У жительницы Краматорска не обнаружили коронавируса

06 марта 2020, 20:08

У жительницы Краматорска не обнаружили коронавируса

У жительницы Краматорска, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, не обнаружено заболевание Covid-19. Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на результаты исследования киевского Центра общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на 6 марта на территории Донецкой области не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, в Донецкой области отсутствует лаборатория с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

3 марта в Украине впервые зафиксировали лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 — в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию. 

Еще шестерых украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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