Еще двое украинцев попали в больницу с подозрением на коронавирус после поездки в Италию

Двое жителей Черновицкой области госпитализированы в инфекционное отделение больницы в связи с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает областная государственная администрация.



Отмечается, что накануне они путешествовали по Италии, где произошла вспышка коронавируса.

3 марта в Украине впервые зафиксировали лабораторно подтвержденный случай коронавируса — в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию. Его супруга, которая также была в Италии, а позже — в самоизоляции дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у нее не наблюдается. Ее супруг уже чувствует себя лучше.



Также в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы были госпитализированы еще четверо местных жителей с признаками инфекционного заболевания. Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие COVID-19.