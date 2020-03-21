Заразившийся коронавирусом депутат Шахов госпитализирован с пневмонией

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов, у которого был выявлен коронавируc COVID-19, сегодня был помещен в инфекционное отделение больницы в Киеве с пневмонией.



«Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы», — написал Шахов в Facebook.

О заражении Сергея Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Также коронавирус был подтвержден у его жены.



На данный момент в Украине 41 подтвержденный случай инфицирования COVID-19, три из них — летальные. Выздоровел один человек.