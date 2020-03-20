В Украине выздоровел первый человек, у которого был коронавирус

В Украине есть первый пациент, который выздоровел от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И во второй раз он показал отрицательный результат. «А значит — можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса», — сказал Зеленский в обращении.





Также президент сказал о получении первой партии экспресс-тестов, изготовленных Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.



Кроме того, Зеленский сообщил, что в ближайшие 48 часов из Китая будут получены:



• 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем регионам Украины;

• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

• 1 миллион масок, которые поступят в аптеки;

• 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

• 400 тысяч экспресс-тестов;

• 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

В Украине подтверждено 26 случаев COVID-19, три из них — летальные.