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В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

21 марта 2020, 20:19

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирус COVID-19. Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко.

«Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин −29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19», — написал Кличко в Facebook.

По словам мэра, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах — преимущественно во Франции и Германии. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из десятерых киевлян, инфицированных коронавирусом, 5 человек проходят лечение в Александровской клинической больнице Киева, еще 5 находятся в режиме самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Ранее Минздрав сообщил о 41 случае заражения коронавирусом, три из них — летальные. Выздоровел один человек.

20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. С понедельника в столице максимально ограничат движение общественного транспорта.

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