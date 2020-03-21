В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирус COVID-19. Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко.



«Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин −29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19», — написал Кличко в Facebook.



По словам мэра, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах — преимущественно во Франции и Германии. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.



Из десятерых киевлян, инфицированных коронавирусом, 5 человек проходят лечение в Александровской клинической больнице Киева, еще 5 находятся в режиме самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Ранее Минздрав сообщил о 41 случае заражения коронавирусом, три из них — летальные. Выздоровел один человек.



20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. С понедельника в столице максимально ограничат движение общественного транспорта.