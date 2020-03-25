Глава ДонОГА призвал церкви проводить службы онлайн

Фото: ДонОГА

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко призвал главй церквей всех конфессий проводить богослужения в режиме онлайн, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с представителями религиозных организаций области.



Кирриленко отметил, что недавно решение о такой рекомендации принял Кабинет министров.



Настоятель Свято-Сретенской церкви Православной церкви Украины протоиерей Константин Кузнецов рассказал об организации мероприятий по недопущению распространения вирусных болезней - обработку дезинфицирующими средствами предметов, с которыми контактируют верующие, уборка помещений, проведение богослужений на улице и проведение молебнов в режиме онлайн.



«В последнее время количество верующих в храмах значительно уменьшилась из-за ограничений движения общественного транспорта и из соображений личной безопасности. Не всегда службу можно провести дистанционно, но в тех случаях, когда это возможно - все используют онлайн-инструменты», - подчеркнул он.



Митрополит Святогорский Арсений (Украинская православная церковь Московского патриархата) рассказал, что количество паломников в Святогорской лавре значительно уменьшилась, а на ее территории выполняются необходимые меры дезинфекции предметов, с которыми контактируют верующие, проводится вентиляция помещений, при необходимости для ведения служб могут использоваться другие сооружения, размещенные на территории лавры.



Директор благотворительного фонда «Каритас-Краматорск» отец Василий Иванюк подчеркнул, что духовенство готово пойти на определенные ограничения, однако полностью закрывать церкви невозможно. Он отметил, что в условиях пандемии религиозные организации готовы помогать органам государственной власти проводить мероприятия по ликвидации последствий распространения болезни и оказывать помощь в уходе за больными.

В Донецкой области из-за коронавируса был объявлен режим чрезвычайной ситуации.



18 марта был диагностирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Сейчас прверяются еще 13 подозрений на COVID-19.



Всего в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса. Три случая были смертельными, один пациент выздоровел.