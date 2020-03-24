На сегодняшний день в Донецкой области зафиксировано 13 подозрений на коронавирус COVID-19.



Об этом сообщил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.



Он отметил, что по состоянию на 10:00 таких пациентов было 11, а к 14:00 добавилось еще двое — женщина и ребенок. Женщина вернулась из Египта, а ребенок — из Турции.

Всего в Украине зафиксировано 97 случаев коронавируса. Три случая были смертельными, один пациент выздоровел.



18 марта был диагностирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



В Донецкой области из-за коронавируса был объявлен режим чрезвычайной ситуации.