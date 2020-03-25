Обновлено. Эти данные подтвердили и в Минздраве.



В Украине зафиксировано уже 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в сводке по состоянию на 07:00 25 марта.



Черновицкая область — 38 случаев (1 умер), Киев — 31, Киевская — 22, Ивано-Франковская — 5 (1 умер), Тернопольская — 4, Днепропетровская — 2, Житомирская — 2 (1 умер), Запорожская — 2, Львовская — 2, Волынская — 1, Донецкая — 1, Луганская — 1, Одесская — 1 и Черкасская — 1.



Таким образом, первые случаи инфицирования были выявлены в Луганской, Волынской, Одесской и Запорожской областях.



После лечения был выписан один пациент в Черновицкой области. Три случая оказались летальными.

С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.