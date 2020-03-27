Магомедов: Боевики блокируют запуск ДФС, требуя признания себя субъектами

Группировка «ДНР» требует признания себя субъектом в обмен на компромиссы по обеспечению безопасности сотрудникам Донецкой фильтровальной станции. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



«Представители ОРДЛО ставят ультиматум — конструктив по ДФС будет только в обмен на признание их субъектами переговоров», — написал он.



По информации нардепа, работа ДФС сегодня восстановлена не будет. Таким образом, Авдеевка, пгт Верхнеторецкое и село Васильевка остаются без водоснабжения.



ДФС остановила свою работу с 25 марта из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников предприятия.

В рамках Трехсторонней контактной группы обсуждается создание консультативного органа с участием представителей подконтрольных боевикам районов в качестве субъекта.



Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.



В консультативный совет, как ожидается, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



Группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» требуют не допустить запуска консультативного совета с участием представителей Украины и группировок «ЛДНР».

