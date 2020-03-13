Группа депутатов от «Слуги народа» выступила против Консультативного совета по Донбассу

Группы народных депутатов от фракции «Слуга народа» требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и группировок «ЛДНР». Соответствующее заявление опубликовано в Facebook.



«Тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый Консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций», — указывается в заявлении.



Депутаты напомнили, что согласно положениям закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» № 2268 от 2018 года Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях, а следовательно, переговоры с так называемыми «ЛНР», «ДНР» и ОРДЛО не могут вестись ни в какой форме.



«Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства», — подчеркивается в заявлении.



В обращении говорится, что депутаты осознают, что создаваемый Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений.



«Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения о Консультативном совете закладывает основание для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях», — говорится в обращении.



Отмечается, что такой подход может поставить под сомнение продление санкций против России и никак не решает составляющую безопасности в конфликте на Донбассе.



Зеленского призвали не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы в способах и формах, которые не находят поддержку Украины, противоречат законодательству и государственным интересам.



По состоянию на 19:15 13 марта в списке, депутатов, подписавших обращение, находится 28 человек, сбор подписей продолжается.