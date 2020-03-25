Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за угрозы для сотрудников

Донецкая фильтровальная станция остановила свою работу с 25 марта из-за отсутствие гарантий безопасности для сотрудников предприятия. Об этом сообщается на сайте КП «Компания «Вода Донбасса».



Отмечается, что подача воды будет полностью прекращена в город Авдеевку, пгт Верхнеторецкое, село Васильевка.



Также подача воды в Донецк будет сокращена на 30% (Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов).



В комментарии «Радио Свобода» генеральный директор КП «Вода Донбасса» Александр Евдокимов рассказал, что переговоры предприятия с ОБСЕ и СЦКК о безопасности перемещения продолжаются.