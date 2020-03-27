«Будем помогать всем украинцам». У Зеленского спросили о помощи ОРДЛО в связи с коронавирусом

Президент Владимир Зеленского заявил, что государство во время пандемии коронавируса будет помогать «абсолютно всем украинцам, которые живут в нашей стране».



Так он ответил на вопрос журналиста во время брифинга о том, будет ли государство помогать жителям неподконтрольной части Донбасса. В частности, журналист поинтересовался, будут ли переданы тесты для выявления COVID-19.



Зеленский вышел к СМИ после заседания парламентской фракции «Слуга народа», на котором присутствовал. Президент сообщил, что в понедельник состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса.