Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» прекращает пропуск через линию соприкосновения

21 марта 2020, 15:39

«ЛНР» прекращает пропуск через линию соприкосновения

Группировка «ЛНР» с 23 марта приостанавливает движение граждан через линию соприкосновения связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Глава формирования Леонид Пасечник выпустил соответствующий «указ».

Пропуск прекратиться с 00:00.

Также временно прекращен пропуска через автомобильные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией пассажирских автобусов с регистрацией «ЛНР».

В тоже время, грузовое сообщение между подконтрольной «ЛНР» территорией и РФ осуществляется в штатном режиме.

Утверждается, что случаев заражения «ЛНР» не зафиксировала.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР». 

«ДНР» полностью приостановила движение граждан через линию соприкосновения с 21 марта.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Организации
ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:39
«ЛНР» прекращает пропуск через линию соприкосновения
13:48
«ДНР» задержала директора шахты «Комсомолец Донбасса» по обвинению в хищении угля
11:28
«ДНР» закрыла пункты пропуска на линии соприкосновения
00:02
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины, который был ранен в поселке под Донецком
21:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
«ДНР» не афиширует, что полученные тест-системы — российские
13:31
В «ДНР» рассказали о находящихся на карантине и самоизоляции с подозрением на COVID-19
13:08
В Луганске закрываются внешкольные учреждения из-за коронавируса
09:58
Новым «министром промышленности ДНР» стал бывший глава Нацагентства по аккредитации Украины
08:47
«ДНР»: На окраине Донецка ранена женщина при обстреле
21:51
Пушилин запретил выезд «чиновникам» группировки из-за коронавируса
21:18
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:10
«ДНР» запретила все мероприятия из-за коронавируса
17:27
«ДНР» показала имеющиеся тест-системы для выявления COVID-19
14:55
«ДНР» отменила спортивные мероприятия из-за коронавируса
все новости
17:01
На Донбассе закрывают пропуск через линию соприкосновения
16:38
Аксенов заявил о первом случае заболевания коронавирусом в Крыму
15:39
«ЛНР» прекращает пропуск через линию соприкосновения
15:00
Каково это — учиться в вузе-переселенце? «Поколение Донбасс» ►
14:49
МОЗ будет усиливать мобильные группы для тестирований на дому
14:20
В Киеве максимально ограничат пассажирские перевозки с понедельника
13:48
«ДНР» задержала директора шахты «Комсомолец Донбасса» по обвинению в хищении угля
12:52
Аваков предлагает скорее ввести в Украине «тотальный полный карантин»
12:28
Президент Молдовы сообщил, что 4 больных коронавирусом прибыли из Украины
11:28
«ДНР» закрыла пункты пропуска на линии соприкосновения
10:41
Умерла украинский социолог Ирина Бекешкина
09:35
В Славянске — еще два подозрения на коронавирус
09:13
На Донбассе за минувшие сутки получили ранения четверо военных
00:02
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины, который был ранен в поселке под Донецком
23:07
Зафиксировано два новых случая коронавируса. Всего в Украине — 41
все новости
ВИДЕО
Каково это — учиться в вузе-переселенце? «Поколение Донбасс» ►
21 марта, 15:00
На Луганщине санаторий для обсервации — без света, воды и тепла ►
20 марта, 18:33
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция