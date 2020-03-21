«ЛНР» прекращает пропуск через линию соприкосновения

Группировка «ЛНР» с 23 марта приостанавливает движение граждан через линию соприкосновения связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Глава формирования Леонид Пасечник выпустил соответствующий «указ».



Пропуск прекратиться с 00:00.



Также временно прекращен пропуска через автомобильные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией пассажирских автобусов с регистрацией «ЛНР».



В тоже время, грузовое сообщение между подконтрольной «ЛНР» территорией и РФ осуществляется в штатном режиме.



Утверждается, что случаев заражения «ЛНР» не зафиксировала.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



«ДНР» полностью приостановила движение граждан через линию соприкосновения с 21 марта.