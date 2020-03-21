«ДНР» закрыла пункты пропуска на линии соприкосновения

С сегодняшнего дня группировка «ДНР» полностью приостановила движение граждан через линию соприкосновения связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Ранее глава формирования Денис Пушилин заявил, что, кто вернется на подконтрольную «ДНР» территорию до 21 марта будут находиться под наблюдением врачей.



Утверждается, что на данный момент на подконтрольной группировке территории не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.



В Украине на сегодня лабораторно подтвержден 41 случай заражения коронавирусом.