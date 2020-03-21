На Донбассе закрывают пропуск через линию соприкосновения

В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения», — уточнили в штабе ООС.



В штабе отметили, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленным порядком.

С сегодняшнего дня группировка «ДНР» полностью приостановила движение граждан через линию соприкосновения связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



«ЛНР» прекращает пропуск через линию соприкосновения с 23 марта.