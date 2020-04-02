МККК передал Украине помощь для борьбы с коронавирусом на Донбассе

Международный комитет Красного креста (МККК) передал Украине гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александра Власенко в интервью «Интерфакс-Украина».



В грузе есть те препараты, в отношении которых доказано, что они могут использоваться или для идентификации заболевания на COVID-19, или для лечения осложнений, которые может повлечь этот вирус, отметил Власенко.



«Также среди помощи есть тесты, средства гигиены, личной защиты (я имею в виду медицинские маски и перчатки), и конечно, там есть аппараты для искусственной вентиляции легких», — уточнил он.



Теперь груз будет отправлен на Донбасс и там уже распределен по лечебным учреждениям, которые были определены для лечения людей с коронавирусом, пояснил пресс-секретарь делегации МККК.



По словам Власенко, средства личной гигиены будут распространяться среди широких слоев населения.



При этом не уточняется, предназначен ли груз только для больниц на подконтрольной украинским властям части Донбасса или же его часть будет направлена на оккупированную территорию.



Также пресс-секретарь напомнил, что 18 марта состоялась телефонная беседа между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом МККК Петером Маурером, и во время нее Зеленский попросил предоставить гуманитарную помощь, связанную с борьбой с COVID-19. Со своей стороны МККК попросил Украину помочь с доставкой груза.

В минувшую пятницу президент Владимир Зеленского, комментируя возможность помощи жителям неподконтрольного Донбасса, заявил, что государство во время пандемии коронавируса будет помогать «абсолютно всем украинцам, которые живут в нашей стране».



Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников сообщил, что Украина намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в ОРДЛО гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.



В Донецкой области зафиксировано 7 случаев коронавируса, в Луганской — три. Группировка «ДНР» заявила о двух случаях коронавирусной болезни на подконтрольной ей территории, группировка «ЛНР» — об одном.