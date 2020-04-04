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«ЛНР» разрешила принудительную госпитализацию вернувшихся из России с симптомами ОРВИ

04 апреля 2020, 10:33

«ЛНР» разрешила принудительную госпитализацию вернувшихся из России с симптомами ОРВИ

Группировка «ЛНР» разрешила принудительную госпитализацию вернувшихся из России с симптомами ОРВИ. Об этом говорится в «указе» главы группировке Леонида Пасечника.

Кроме этого, бумагой предусмотрено обязать граждан, прибывших из Российской Федерации и территории подконтрольной группировке «ДНР», обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения

Контроль за выполнением «указа» осуществляется «минздравом» и «МГБ».

Ранее «ЛНР» закрыла заведения общественного питания (выполняют заказы на вынос), перевела образовательные учреждения на дистанционное обучение, отменила льготы в общественном транспорте. Также была остановлена работа «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов». Кроме того, в ОРЛО остановилен почтовый обмен с Россией и ОРДО.

На неподконтрольной части области группировка «ЛНР» сообщила, что под наблюдением врачей находятся 270 человек. 30 марта «ЛНР» подтвердила первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории.  

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