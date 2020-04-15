«Мэр» Макеевки подтвердил, что в городе есть заболевшие коронавирусом

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке действительно были выявлены случаи заболевания коронавирусом COVID-19. Это подтвердил глава местной «администрации» Сергей Голощапов.



При этом он не уточнил, сколько именно заболевших было установлено, но из его слов выходит, что это несколько человек.



«Те случаи, которые у нас были, они были выявлены. Полностью отслеживается взаимодействие [заболевших] с другими людьми — это берется на контроль, на самоизоляцию. В городе создан штаб, он работает», — сказал Голощапов в комментарии, который показал сепаратистский «Первый республиканский» телеканал.



Накануне в «ДНР» подтвердили, что в реанимационном отделение клинической Рудничной больницы Макеевки находится пациентка с COVID-19, которую подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Реанимационное отделение вместе с врачами и пациентами было закрыто на карантин.



Ранее «Новости Донбасса» обращали внимание на проведение специальных дезинфекционных мероприятий в Макееевке, которые указывали, что в городе есть заболевшие коронавирусом. Также в Макеевке был введен масочный режим для работающих людей.

Всего «ДНР» сообщила о 22 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории, из них двое заболевших — медики.



Группировка не называет все населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.