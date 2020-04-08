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В «ДНР» объяснили, кто должен носить маски в Макеевке

08 апреля 2020, 17:00

В «ДНР» объяснили, кто должен носить маски в Макеевке

Подконтрольная группировке «ДНР» «администрация» Макеевки на своем сайте разъяснила, на кого распространяется масочный режим в городе.

Там отметили, что масочный режим был введен 4 апреля на объектах города с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди работающего населения по месту их работы.

В общественном транспорте и на предприятиях торговли масочный режим обязаны соблюдать сотрудники указанных предприятий (водители общественного транспорта, работники предприятий торговли).

При этом маски могут не носить пассажиры в общественном транспорте, покупатели в помещении предприятий торговли, а также владельцы частных и служебных автомобилей.

«ДНР» подтвердила шесть случаев заболевания коронавирусом. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.

4 апреля в Макеевке были дезинфицированы почти 30 жилищ и три автомобиля. Уточняется, что дезинфекция проходила там, где люди «могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19».

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