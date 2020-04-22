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Полиция не выпустит из Донецкой области побывавших на пасхальной службе в Святогорской лавре

22 апреля 2020, 11:10

Полиция не выпустит из Донецкой области побывавших на пасхальной службе в Святогорской лавре

Правоохранители устанавливают всех людей, которые находились в Свято-Успенской Святогорской лавре во время пасхального богослужения, чтобы не допустить их выезда из региона. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Глава области отметил, что в пасхальную ночь там собралось до 350 человек. «Это священнослужители, внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также местные прихожане, которые постоянно посещают богослужения», — рассказал Кириленко.

По его словам, фактически, эти люди уже находятся в изоляции в пределах определенной территории, потому что подавляющее большинство из них проживает на территории лавры.

«При необходимости, в случае изменения ситуации или ухудшение состояния их здоровья, они будут перемещены в учреждение, которое определено как место обсервации, и будут получать необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул глава ДонОГА.

Сейчас также решается вопрос организации тестирования на коронавирус участников богослужения.

Кириленко также напомнил, что с 28 марта по приказу командующего ООС въезды/выезды из Донецкой области были закрыты. В соответствии с приказом, на территорию области пропускают только людей, имеющих постоянную регистрацию на Донетчине, а также тех, кто обеспечивает жизнедеятельность области. «Соответственно, и выехать за пределы области без веских причин и крайней необходимости, невозможно», — резюмировал он.

В ночь на 19 апреля в храме Святогорской лавры собралось несколько сотен человек на пасхальную службу. 

В этом году Пасха проходила на фоне карантинных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Власти страны и Донецкой области неоднократно призывали верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху, а священнослужителей — обеспечить карантинные меры в церквях. В МВД обещали не допустить скопление людей в церквях и вокруг них.

Полиция завела уголовное производство из-за скопления людей в нарушение правил карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре.

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