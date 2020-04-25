Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 47 граждан, у которых были «особые основания»

Сорок семь граждан, которые в силу особых жизненных обстоятельств, возраста и состояния здоровья имели основания для пересечения линии разграничения, в субботу были пропущены через КПВВ «Станица Луганская» в обоих направлениях. Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация.



С оккупированной территории Луганщины перешли 22 человека на подконтрольной властям Украины сторону. Уточняется, что это в основном люди, имеющие онкологические заболевания. На неподконтрольную территорию пропустили 25 человек.



Списки составлялись с привлечением представителей Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, а также были согласованы командованием Объединенных сил.



Руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что пропуск людей с обеих сторон должен был начаться в 10:00 утра. «Как всегда, мы придерживались договоренностей. Однако, первая женщина с временно оккупированной территории прошла КПВВ "Станица Луганская" только в 14:45», — подчеркнул он.



Все граждане, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию будут направлены на двухнедельную обсервацию. Те, кто живет на территории области, будут находиться в самоизоляции, других разместят в специально определенном медицинском учреждении.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».