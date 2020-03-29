«ЛНР» начнет «в исключительных случаях» впускать жителей ОРЛО

В исключительных случаях боевики «ЛНР» начнут пропускать через пункт пропуска «Станица Луганская» жителей подконтрольной им территории. Сейчас пропуск через линию соприкосновения остановлен; украинская сторона позволяет пересекать КПВВ в особенных случаях гуманитарного характера.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник разрешил пропускать с подконтрольной Украине территории людей с пропиской в ОРЛО «в исключительных случаях в гуманитарных целях для недопущения миграционных процессов (...), организованными группами».



«Указанный въезд может быть осуществлен по мере необходимости, но не чаще одного раза в две недели, на основании отдельного решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии», — говорится в соответствующем «указе Пасечника».



Как пишет подконтрольный группировке ресурс ЛИЦ, въезжающих разместят в обсервационных отделениях сроком на 14 дней, а лиц с повышенной температурой — принудительно госпитализируют.

«ЛНР» закрыла пункт пропуска возле Станицы Луганской 23 марта. С этого же дня боевики не пропускают в ОРЛО наблюдателей СММ ОБСЕ.



На подконтрольной властям территории заболевание Сovid-19 подтвердили у 418 человек.