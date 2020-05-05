СМИ узнало о вспышке коронавируса в больнице Луганска

В 4-й больнице неполконтрольного украинским властям Луганска несколько врачей и сотрудников получили положительные результаты теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на медика одного из заведений ОРЛО.



Заразились коронавирусом как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.



Больница определена профильной по приему пациентов с COVID-19 в Луганске.



Группировка «ЛНР» о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявила о закрытии поликлинического отделения этой больницы «из-за увеличения количества больных и контактных лиц».

«ЛНР» признает 162 случая коронавируса COVID-19 на подконтрольной ей территории. При этом, в формировании не называют точное количество летальных случаев. Сообщалось об одном умершем пациенте. Также было объявлено о смерти врача в Первомайске, у корого выявили коронавирус.