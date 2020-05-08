СМИ: Россия недовольна привлечением в ТКГ переселенцев из Донбасса

Российская сторона недовольна намерением Украины ввести в переговоры Трехсторонней контактной группы переселенцев, которые вынужденно покинули оккупированную часть Донбасса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах РФ.



О намерении привлечь к переговорам в ТКГ переселенцев сообщил накануне глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинскую сторону не устраивает, что в переговорах в качестве приглашенных представителей ОРДЛО участвуют только члены группировок «ДНР и «ЛНР».



Источник «Коммерсанта» считает, что если представители Донбасса, которых намерен отобрать Киев, действительно будут введены как альтернатива нынешним переговорщикам от ОРДЛО, это «просто разрушит контактную группу».



«Кончится тем, что они будут там друг с другом без нас и представителей Донбасса переговариваться», — заявил он.



Пока что не объявлено, кто именно будет присутствовать в качестве представителей ОРДЛО с украинской стороны. Издание «НВ» со ссылкой на источники в Офисе президента Владимира Зеленского сообщило, что вице-премьеру по вопросам реинтеграции Алексею Резникову поставлена задача определить критерии, чтобы отобрать из числа вынужденных переселенцев еще десять человек для подключения к переговорам в ТКГ.



С украинской стороны есть идея сформировать эту группу представителей Донбасса из адвокатов, журналистов, бизнесменов, священников и так далее.



Российская сторона с официальным комментарием по поводу возможных изменений в ТКГ пока не выступала. В группировках «ДНР» и «ЛНР» намерение Киева ввести в переговоры переселенцев раскритиковали.



6 мая состоялся контакт советников лидеров «нормандского формата», в котором принимали участие Андрей Ермак, Дмитрий Козак, а также Ян Хеккер и Эмманюэль Бонн от Германии и Франции.



По словам информированного источника «Коммерсанта», замглавы администрации президента РФ Козак сообщил, что Россия менять состав и повышать статус своих переговорщиков в ТКГ не собирается. Собеседник издания также сказал, что Дмитрий Козак призвал Андрея Ермака взаимодействовать с «реальными, пусть и непризнанными, властями республик Донбасса» и не «пытаться выставить Москву стороной конфликта, а следовательно, и переговоров».



В свою очередь Киев неоднократно отмечал, что ТКГ состоит из Украины, России, а также ОБСЕ, которая выполняет роль модератора.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ее, как и прежде, возглавляет Леонид Кучма. При этом в состав делегации также вошли представители министерств и главы парламентских комитетов.



По данным российского «Интерфакса», Россия не намерена менять состав своей делегации в ТКГ по примеру Украины.



Украинская сторона сохранит в составе ТКГ представителей правительства и парламента даже в случае, если Россия не примет аналогичное решение, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.