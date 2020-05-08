Зеленский ждет повышения уровня делегации в ТКГ со стороны России

Президент Владимир Зеленский считает правильным решением повышение уровня украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, и хотел бы, чтобы Россия также предприняла аналогичный шаг.



«Я считаю, что мы действительно сделали очень правильный шаг», — сказал Зеленский на брифинге в Луганской области, который транслировал телеканал «НАШ».



По его словам, Украину в этом поддерживают Германия, и Франция.



«Также хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было очень быстро, чтобы люди, которые находятся на заседаниях Трехсторонней контактной группы, могли принимать решения, чтобы у них был статус, государственный статус», — резюмировал Зеленский.

Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ее, как и прежде, возглавляет Леонид Кучма. При этом в состав делегации также вошли представители министерств и главы парламентских комитетов.



По данным «Интерфакса» и «Коммерсанта», Россия не намерена менять состав своей делегации в ТКГ по примеру Украины.



Украинская сторона сохранит в составе ТКГ представителей правительства и парламента даже в случае, если Россия не примет аналогичное решение, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.