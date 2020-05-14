Кулеба: Украина знала о визите Козака в Берлин, никаких игр за спиной нет

Украинская сторона заранее знала о визите заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, где он обсудил урегулирование конфликта на Донбассе с советником канцлера Германии Яном Хеккером.



Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».



«Украина знала об этом визите Козака заранее, и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной тут речь не идет. Наоборот, мы благодарны немецкой стороне за усилия по привлечению российской стороны к диалогу и поиску конструктива», — сказал он.



Кулеба подчеркнул, что тема разговора в Берлине очевидна: почему нет прогресса в выполнении Минских соглашений. По его словам, украинская сторона демонстрирует проактивный подход и решительную настроенность на мирное урегулирование, предлагает новые инициативы, в частности повышение уровня представленности ТКГ.



«Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в "нормандском формате" главу МИД России Лаврова», — пояснил министр.

Двусторонняя встреча Козака и Хеккера состоялась в Берлине 13 мая. Сам Козак заявил по итогам, что переговоры с немецкой стороной прошли конструктивно.



Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин. Визит Козака также состоялся на фоне ограничений международных авиаперелетов из-за пандемии коронавируса.