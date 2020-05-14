СМИ: Козак провел встречу по Донбассу с советником Меркель. Ермака не было

В ходе вчерашнего визита заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин состоялась встреча с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.



Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.



«Мы рассчитываем, что этот контакт придаст импульс процессу урегулирования на Украине и выполнению минского комплекса мер. На самом деле эта встреча давно планировалась. Встреча была с советником Меркель Яном Хеккером», — сказал собеседник российского агентства.



Отмечается, что встреча была двухсторонней. В ней не принимали участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента Франции Эмманюэль Бонн, которые также входят в «нормандский формат».



Сам Козак заявил по итогам, что переговоры с немецкой стороной прошли конструктивно.



Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин. Визит Козака также состоялся на фоне ограничений международных авиаперелетов из-за пандемии коронавируса.



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