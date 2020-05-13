СМИ: Замглавы кремлевской администрации Козак прилетел в Берлин

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин спецбортом «Россия», несмотря на ограничения международного авиасообщения, введенные из-за пандемии коронавируса.



Внимание на прибывший спецборт обратил репортер издания B.Z. Аксель Лир у себя в Twitter.



Источник в берлинском аэропорту подтвердил российскому агентству ТАСС, что днем там был замечен спецборт «Россия». «Встречали Козака», — сообщил собеседник.

Дмитрий Козак является советником президента России Владимира Путина в рамках «нормандского формата».



6 мая состоялся телефонный контакт советников лидеров «нормандского формата». В нем принимали участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также Дмитрий Козак, Ян Хеккер и Эмманюэль Бонн от России, Германии и Франции соответственно.