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СМИ: Замглавы кремлевской администрации Козак прилетел в Берлин

13 мая 2020, 14:36

СМИ: Замглавы кремлевской администрации Козак прилетел в Берлин

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин спецбортом «Россия», несмотря на ограничения международного авиасообщения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Внимание на прибывший спецборт обратил репортер издания B.Z. Аксель Лир у себя в Twitter.

Источник в берлинском аэропорту подтвердил российскому агентству ТАСС, что днем там был замечен спецборт «Россия». «Встречали Козака», — сообщил собеседник.

Дмитрий Козак является советником президента России Владимира Путина в рамках «нормандского формата».

6 мая состоялся телефонный контакт советников лидеров «нормандского формата». В нем принимали участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также Дмитрий Козак, Ян Хеккер и Эмманюэль Бонн от России, Германии и Франции соответственно.

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