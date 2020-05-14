Правительство ФРГ о визите Козака в Берлин: Для переговоров по Донбассу есть исключения

Правительство ФРГ сделало исключение для замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, находящегося в санкционном списке ЕС, для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Так в немецком правительстве прокомментировали «Интерфаксу» визит Козака в Берлин.



«В Европейском союзе на случай запрета на въезд есть определенные исключения и процедура... Исключение составляют, например, переговоры о решении конфликта на востоке Украины. Эти правила соблюдаются», — сказали в правительстве ФРГ.



Козак находится в санкционном списке ЕС из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.



В среду, 13 мая, в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на Донбассе. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, присутствовавший на встрече в Берлине, заявил, что переговоры прошли конструктивно.