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В Берлине прошли переговоры по Донбассу. В Кремле назвали их конструктивными

13 мая 2020, 20:23

В Берлине прошли переговоры по Донбассу. В Кремле назвали их конструктивными

В среду, 13 мая, в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на Донбассе. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, присутствовавший на встрече в Берлине, заявил, что переговоры прошли конструктивно.

По его словам, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях.

«Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в "нормандском формате", и в Трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы», — сказал Козак в эфире телеканала «Россия-24».

«Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в «нормандском формате», — добавил он.

Министры иностранных дел стран Украины, РФ, Германии Франции на видеовстрече 30 апреля  договорились, что Трехсторонняя контактная группа определит дату, с которой будет введен режим прекращения огня на Донбассе. На видеоконференции 30 апреля министры «нормандского формата» также обсудили безопасный гуманитарный доступ на оккупированную территорию. Следующая встреча в формате видеоконференции состоится в мае.


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