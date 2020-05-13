В Берлине прошли переговоры по Донбассу. В Кремле назвали их конструктивными

В среду, 13 мая, в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на Донбассе. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, присутствовавший на встрече в Берлине, заявил, что переговоры прошли конструктивно.



По его словам, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях.



«Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в "нормандском формате", и в Трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы», — сказал Козак в эфире телеканала «Россия-24».



«Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в «нормандском формате», — добавил он.

Министры иностранных дел стран Украины, РФ, Германии Франции на видеовстрече 30 апреля договорились, что Трехсторонняя контактная группа определит дату, с которой будет введен режим прекращения огня на Донбассе. На видеоконференции 30 апреля министры «нормандского формата» также обсудили безопасный гуманитарный доступ на оккупированную территорию. Следующая встреча в формате видеоконференции состоится в мае.





