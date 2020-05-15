При попытке обхода КПВВ в районе Новотроицкого на мине подорвалась женщина

14 мая в районе поселка Новотроицкое при попытке пересечь линию соприкосновения в обход КПВВ на мине подорвалась женщина.



Об этом на странице в Facebook сообщил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. В штабе операции Объединенных сил «Новостям Донбасса» подтвердили произошедшее.



«На позиции украинских войск в районе Новотроицкого выбралась раненая женщина, гражданка Украины. Она хотела пройти по тропе мимо близлежащего пункта пропуска, но переходя линию фронта подорвалась на мине — судя по оторванной стопе, это снова российская мина ПМН-2, которую РФ в нарушение конвенции о запрете противопехотных мин массовой устанавливает на Донбассе», — написал Бутусов.



По его словам, женщину госпитализировали.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».