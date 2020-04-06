Заложники коронавируса. Как попасть домой через линию соприкосновения

С 22 марта линия соприкосновения полностью закрыта. Разрешить проезд могут только тем, у кого есть критически важные причины — это могут быть лечение, учеба или смерть родственников. Решение принимает командование Объединенных сил по каждому случаю отдельно.



Но даже если с этой стороны пропустят, то гарантий со стороны боевиков нет. Там людей могут попросту не пустить на оккупированные территории и люди рискуют застрять в серой зоне между нулевыми блокпостами. Подобное происходит с десятками граждан Украины.