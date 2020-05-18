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Глава МИД назвал причину, почему консультативный совет с ОРДЛО не был создан

18 мая 2020, 09:37

Глава МИД назвал причину, почему консультативный совет с ОРДЛО не был создан

Консультативный совет с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы не был создан из-за того, что не удалось достигнуть консенсуса со всеми участниками «нормандского формата». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

«Правда заключается в том, что не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета», — сказал он.

Кулеба опроверг, что идею создания консультативного совета «зарубила» Германия.

«Есть только один тренд: Украина настаивает, что она не будет вести прямые переговоры с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР"», — добавил министр.

Также Кулеба заверил, что «никакой тайной дипломатии» касательно переговоров по Донбассу нет.

«Мы все прекрасно понимаем, что наши российские собеседники очень талантливы в "разводняке". [Канцлер Германии Ангела] Меркель или [президент Франции Эмманюэль] Макрон могут поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным, [президент Украины Владимир] Зеленский может поговорить с Путиным, [заместитель председателя Кремля Дмитрий] Козак может поговорить с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком, [советник Меркель Ян] Хеккер может поговорить с Козаком. Но это не значит, что кто-то за чьей-то спиной о чем-то договаривается. Когда речь доходит до решений, то никакие решения, которые бы касались Украины, без Украины, конечно, принять невозможно», — подчеркнул глава МИД.

11 марта ТКГ в Минске предварительно договорилась о создании консультативного совета.

В консультативный совет, по словам украинской стороны, должны войти представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

Группа народных депутатов от провластной фракции «Слуга народа» требовали не допустить запуска консультативного совета, видя в этом способ легализации группировок «ДНР» и «ЛНР». Схожие опасения выражали оппозиционные политики и активисты. Представители украинской власти отрицают, что консультативный совет приведет к легализации «Л-ДНР».

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