Кулеба рассказал о формате консультативного совета с участием ОРДЛО

Создание консультативного совета по политическим вопросам с представителями Украины и ОРДЛО не изменит принципа урегулирования конфликта, которого придерживается Трехсторонняя контактная группа. Как заявляет глава МИД Дмитрий Кулеба, «все останется неизменным»: Россия — страна, которая напала, Украина — защищающаяся страна.



«То есть общественный совет — это представители не органов власти, а представители общества, той части Украины, к которой мы с вами принадлежим, смогут поговорить с представителями общества, не с представителями незаконных „ДНР“ или „ЛНР“ и их представителями условной „власти“, а с представителями людей, живущих на оккупированных территориях», — сказал он в комментарии «Радио свобода».



Кулеба отметил, что документ об учреждении консультативного совета, размещенный изданием ZN.ua, еще не принят Трехсторонней контактной группой (ТКГ).



Он также отметил, что в этой группе, которая сейчас, по его словам, только обсуждается, «за столом сидеть с одной стороны будут представители украинского общества, а с другой — представители тоже украинского общества, часть которого сейчас находится под российской оккупацией».



«Это не площадка для прямого диалога между украинской легитимной властью и нелегитимной „властью“ „ЛНР“ и „ДНР“. Это принципиальный момент», — отметил министр.



По словам министра, к работе совета планируют привлечь переселенцев.

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе появится консультативный совет по политическим вопросам. Такая договоренность была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, в котором приняли участие Андрей Ермак и его кремлевский визави Дмитрий Козак.



Козак отметил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.